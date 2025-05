Cosa chiedere di più? Il settore giovanile della W3 Maccarese, ancora una volta, si conferma una grande eccellenza della società bianconera. In occasione delle rispettive recenti giornate di campionato, nonostante si stiano disputando le ultime battute conclusive, i maccaresani si sono resi protagonisti di una serie di risultati più che positivi. Se l'Under 19 e l'Under 18 sono in vacanza da qualche tempo a questa parte, non è lo stesso discorso per l'Under 17. Sul campo dell'Aurelia Antica Aurelio termina 1-3. Tre reti messe a segno e tre punti conquistati, a dimostrazione di quanto fatto di buono sino ad oggi. Goleada per l'Under 16 che si impone, addirittura, per 5-1 sull’Anguillara. Ne fa cinque anche l'Under 15, in casa contro il Football Jus, prossima ai Regionali. Chiude l'Under 14, che in trasferta batte per 2-1 l'Academy Svs Roma.

