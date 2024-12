Prende vita così, dal sodalizio tra i presidenti delle rispettive società sportive viterbesi Paolo Tozzi e Gianni Bisanti, una nuova realtà calcistica che coinvolgerà il settore agonistico maschile a livello giovanile, nello specifico le categorie Under 14, 15, 16 e 17 Provinciali e Under 18 Regionale, in vista della prossima stagione, con l’intento di diventare competitivi nel tempo su tutto il territorio regionale.

«Si tratta di un progetto che nasce dalla fortissima comunione di intenti - commenta il direttore generale della Asd Viterbo Fc Andrea Pedica, (in foto con il patron del Barco Murialdina Gianni Bisanti) - tra i due presidenti Tozzi e Bisanti, e dalla loro volontà di fare calcio a livello giovanile a Viterbo. La nuova entità prenderà appunto il nome Città dei Papi, coinvolgendo due delle realtà maggiormente significative del nostro territorio, partendo con ben 5 categorie, la più alta delle quali a livello regionale, con le quali cercheremo di essere subito competitivi».

A breve verranno resi noti tutti i quadri tecnici e dirigenziali della neonata realtà calcistica viterbese.

