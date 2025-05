In casa W3 Maccarese c'è profumo di podio. Sembrano le Olimpiadi ma sono solamente i finali di stagione del settore giovanile bianconero. Se l'Under 19 e l'Under 18 hanno chiuso i battenti già da qualche tempo a questa parte, non è lo stesso discorso per le altre categorie presenti. Poker per l'Under 17. Maccaresani battono 4-0 Due Ponti Calcio e restano così in vetta, se pur condivisa, a tre giornate dalla fine. Perde, invece, l'Under 16. Unica nota stonata di un weekend, a livello di risultati, quasi perfetto. Sul campo dell’Svs Roma termina 2-1, con la W3 chiamata a centrare i tre punti in occasione del prossimo turno, per potersi piazzare tra le parti alte della classifica. Under 15, che già certa del primato, protagonista di una vera e propria goleada sul terreno di gioco del Marina di San Nicola. 1-5, questo il passivo definitivo, a dimostrazione di una gara senza storia. Bene anche l'Under 14, vincitrice per 2-1 sull'Olimpica Roma, in quel che è stato uno scontro diretto quasi da dentro o fuori.

