Altri annunci nella grande famiglia del Real Fabrica C11 che per quanto riguarda lo staff del suo settore giovanile ha annunciato quattro ingressi. Il comunicato del club: «Siamo felici di annunciare 4 new entry che andranno a rinforzare il nostro settore giovanile nel calcio a 11. Federico Angeletti , il nostro capitano e fabrichese doc intraprende questa nuova avventura per trasmettere la sua esperienza ai più giovani. Stefano Bernardi, portiere della prima squadra, sarà un punto di riferimento importante nella crescita dei nostri giovani numeri 1. Leonardo Ceccarelli , altro innesto fabrichese, seguirà i ragazzi nella fase di sviluppo tecnico, portando entusiasmo e competenza. Tiziana Giove entra a far parte della squadra gestionale, affiancando il responsabile Raimondo Zuchi nell’ organizzazione delle attività e degli eventi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA