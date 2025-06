Il XIV Memorial Simone Costa, di scena al “Piero Garbaglia” e allo “Sporting Center” di Fiumicino, sta per entrare nel vivo. Dopo le consuete gare valevoli per i gironi, rispettivamente suddivisi per fascia d'età, a partire dalla giornata di domani inizieranno ad andare in scena i quarti di finale. All'interno della competizione, tra i classe 2012, proseguiranno il loro percorso le seguenti squadre: Romulea, Dabliu New Team, Acr Football Club, Ostiamare, Tor Tre Teste, Ostiantica, As Roma e Accademia G. Azzurri. Nei 2013, invece, vi saranno Grifone, Fiumicino, Acr Football Club, Trastevere, Ladispoli, Vigor Perconti, Ostiamare e Civitavecchia. Mentre fra i classe 2014 spiccano Totti Soccer School, Fiumicino, Atletico Torrenova, As Roma, Ostiamare, Tor Tre Teste, Trastevere e una tra Civitavecchia e Fonte Meravigliosa. In attesa che vada in scena la sfida decisiva tra quest'ultime società. Proseguendo con la categoria 2015, non deludono le aspettative Trastevere, Acr Football Club, Fiumicino, As Roma, Totti Soccer School, Ladispoli, Tor Tre Teste e Fonte Meravigliosa. Per i classe 2016 si qualificano anche Fiumicino, Rts Queens, Trastevere, Honey Sc, Ostiamare, Fonte Meravigliosa, Totti Soccer School e As Roma. Chiudono i 2017 con i pass strappati da Fiumicino, Ladispoli, Fiumicino B, As Roma, Cerveteri, Alba Roma, Rts Queens e Fonte Meravigliosa.

STORIA E OBIETTIVI DEL MEMORIAL SIMONE COSTA. L'appuntamento in questione, al suo 14esimo anno di svolgimento, è un torneo di calcio giovanile istituito nel ricordo di Simone Costa. Quest'ultimo, ragazzo di Fiumicino, scomparve tragicamente a soli 17 anni, nel dicembre del 2011 a causa di un atto di violenza. L’evento, nato sia per volontà della sua famiglia che dell’associazione “We Love Simone”, ha l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e della lealtà. Il Memorial non è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di riflessione e crescita per gli atleti. Continua, con il passare del tempo, ad essere un simbolo di speranza e di impegno per una comunità unita dalla memoria di un giovane che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di molti. Ogni anno, infatti, il torneo raccoglie la sua eredità, celebrando la passione per il calcio e lo spirito positivo che lo distinguevano. La manifestazione è diventata così tanto attesa nel panorama calcistico giovanile laziale, facendola crescere sia in termini di partecipazione che di rilevanza sociale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA