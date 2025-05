Una stagione 2024-2025 caratterizzata da fasi alterne per il settore giovanile del Fiumicino. La compagine rossoblu ha vissuto un'annata di alti bassi, con l'Under 17 Regionale allenata da mister Di Ruocco piazzatasi al quarto posto in classifica. All'interno del girone A degli Allievi Regionali, nonostante le 15 reti e il titolo di capocannoniere portato a casa da bomber Benvenuti, gli aeroportuali non sono riusciti a posizionarsi nel podio finale. Mister Luigi Di Ruocco, attraverso i canali ufficiali del club fiumicinese, ha tratto le sue conclusioni rilasciando le seguenti dichiarazioni: «Considerato il punto di partenza non posso che essere soddisfatto di quest'annata. La squadra è stata fortemente rinnovata ma abbiamo subito lavorato per trovare l'amalgama. Sono orgoglioso del percorso compiuto, malgrado resti la delusione di non aver centrato il podio. Posso dire che, viste le nostre potenzialità e il cammino avuto, lo avremmo meritato. Era alla portata, dato che siamo sempre stati in corso. L'unico rammarico è stato quello di aver ceduto sul finale ma per quanto riguarda il primo posto e quindi la promozione diretta, non c'è mai stata storia. Di questo, forse, ne abbiamo risentito alla lunga».

