Il calcio dà, il calcio toglie. Una città ferita, quella di Fiumicino, dopo l'amara retrocessione in Promozione. Rossoblu che d'ora in poi saranno chiamati a mettersi alle spalle tale delusione, cercando di ritornare in Eccellenza impiegando il minor tempo possibile. La società aeroportuale, però, ha lo sguardo sia sulla prima squadra che sulle giovanili. Appartenenza, storia e passione. Le fondamenta della compagine fiumicinese, ripartiranno più cariche che mai, dopo un'annata - nelle svariate categorie - del tutto positiva. A partire dal prossimo lunedì 19 maggio, fino a lunedì 30 giugno, via alle iscrizioni per i tesserati che intendano rinnovare. Mentre da martedì 1° luglio spazio ai nuovi innesti. Chi fosse interessato, per avere maggiori informazioni legate anche ai numeri di maglia e ai kit gara in omaggio, potrà rivolgersi direttamente al campo “Piero Garbaglia”, situato in Via Redipuglia 2.

