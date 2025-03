In attesa che si disputi un’altra giornata di calcio dilettantistico, proprio durante questo weekend, il Fiumicino prenderà parte attivamente alla Festa della Donna. Quest'ultima è ormai arrivata e come di consueto, ogni anno all'interno dei centri sportivi rossoblu c'è la volontà primaria di festeggiare tale appuntamento trascorrendolo insieme. L'obiettivo principale è vivere la ricorrenza all'insegna della passione verso lo sport più seguito in assoluto ma al contempo, sottolineando anche i sani principi e valori che lo compongono. Quali ad esempio il rispetto, specie verso le nostre amate donne. Il Fiumicino ha deciso di organizzare un torneo “One day” che vedrà scendere in campo l'Under 12 e l'Under 15. Le ragazze che vestono la casacca aeroportuale, saranno impegnate sia domani - sabato 8 marzo - che domenica, domenica 9. Il primo incontro andrà in scena in via Aldo Quarantotti 50, presso il terreno di gioco dello Sporting. Mentre il secondo è in programma in quel del Piero Garbaglia, in via Redipuglia 2. Entrambi, peraltro, vedranno la partecipazione di società professionistiche come Lazio, Roma, Frosinone e Latina. Per quanto riguarda invece la quota di partecipazione, per le atlete è di 15 euro, con la possibilità di mangiare sul posto anche da parte dei genitori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA