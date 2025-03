Il centrocampista dell’Under 19 Elite del Civitavecchia Filippo Capelli vince con la Rappresentativa della Regione Lazio il “Roma Caput Mundi”. Un successo, dunque, che riempie d’orgoglio tutta la società nerazzurra dei presidenti Patrizio Presutti e Massimo Mecozzi. La finale della XVIII^ edizione del “Roma Caput Mundi” tra la Lnd Lazio e l’English College si è giocata venerdì scorso e ha visto trionfare la formazione laziale allenata dal tecnico Ippoliti per 2-1. Sugli scudi la prestazione del giocatore nerazzurro, centrocampista classe 2006 capitano della selezione laziale Under 19, autore del momentaneo pareggio nella finale del torneo e che a fine gara ha alzato la coppa assieme a tutti i suoi compagni per siglare un momento che resterà indelebile nella memoria di Filippo e di tutti i suoi compagni di squadra.

«Siamo orgogliosi di te Filippo», ha scritto la società del Civitavecchia sui suoi canali social.

