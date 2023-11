UNDER 16 REGIONALE. L’Under 16 regionale di mister Fusco dopo la debacle infrasettimanale contro il Fiumicino, vincono in esterna sul campo dell’Ostiantica. Partita difficile e molto combattuta da entrambe le squadre soprattutto a centrocampo,il primo tempo scivola via senza episodi particolari e si chiude sullo 0-0. Alcuni inserimenti dalla panchina e forze nuove per la squadra nel secondo tempo, ma la partita continua a combattersi sempre a centrocampo. È comunque l’Ostiantica al 7’ a portarsi in vantaggio; una ribattuta corta del portiere arriva sui piedi dell’attaccante avversario che insacca per l’1-0. Il pareggio arriva dopo una decina di minuti su calcio di rigore calciato da Alessio Serpentaria, che poco dopo si ripete, questa volta su calcio di punizione, segnando il definitivo 2-1. Doppietta per il capitano e tre punti importantissimi che consentono ai biancoverdi di rimanere in scia sulle prime.

«Vittoria voluta - fanno sapere i dirigenti del Dlf Civitavecchia - e sofferta, grandissima prova di carattere da parte di tutti, avanti così».

UNDER 15 REGIONALE. Altra vittoria ed altri tre punti in classifica per i ragazzi dell’Under 15 regionale di mister Battellocchi. Domenica a farne le spese è stata la Leocon. Al primo minuto Christian Bravi sblocca la partita: 1-0. Nel primo tempo il Dlf tiene il pallino del gioco, mancando due clamorose occasioni, ma allo scadere sono i bianconeri della Leocon a siglare la rete del pareggio. Nel secondo tempo risalgono in cattedra i biancoverdi: prima Vecchioni e poi Rosicarelli chiudono la partita sul risultato finale di 3-1.

La nota positiva di giornata è stato il ritorno in campo di Matteo La Rosa che torna a giocare uno scampolo di partita insieme ai suoi compagni.

