QUI UNDER 19 REGIONALE. Il Dlf fa suo lo spareggio e rimane nei regionali. Dedica a Filippo Rocchetti nel finale, sempre nella mente dei suoi compagni di calcio. Finisce 3-0 per i biancoverdi dell’Under 19 l’incontro con i pari età del Tarquinia in un incontro dominato. Davanti a un pubblico delle grandi occasioni l’undici guidato da mister Valle batte il Tarquinia e mantiene la categoria Regionale. La decidono Luciani e Cangani, in un predominio che poco lascia scampo agli avversari. Luciani apre le danze intorno al quindicesimo del primo tempo, poi ci pensa Cangani in avvio di ripresa a mettere il doppio vantaggio tra le squadre. Luciani la chiude definitivamente a metà ripresa, poi è festa con dedica a Filippo Rocchetti per un traguardo più che meritato.

IL TABELLINO. Spareggio playout Under 19 Regionale, Dlf-Tarquinia: 3-0.

Marcatori: 15’pt e 22’st Luciani, 10’st Cangani (Dlf).

Arbitro: Falvo di Viterbo

Ammonizioni: Fara, Camilletti.

Dlf: Midio, Pierucci, Cabras, Giannini, Esposito, Fondacaro, Di Perna, Fara, Cangani, Luciani, Belardinelli. A disposizione: Galimberti, Assioma, Caponetto, Derosas, Di Pietro, Iacolare, Montagnani, Papararo, Stefanelli. Allenatore: Valle.

QUI UNDER 16 REGIONALE. Giornata spartiacque per l’intero campionato. I 2009 diretti sabato da Bruno Dignani in sostituzione di Andrea Rocchetti, a cui va un caloroso abbraccio da donare a suo figlio Filippo, con relativa dedica a fine gara, espugnano le Muracciole e se ne vanno primi da soli in classifica. Penultimo atto che vede la Canottieri, fino a venerdì scorso capolista coi biancoverdi, capitolare tra le mura amiche con l’ Ostiantica e lasciare così ai biancoverdi il primato in solitaria. Sabato al Gagliardini contro la stessa Canottieri si deciderà chi, tra le due, balzerà direttamente in Elite. Match complicato, vero alle Muracciole. L’Aranova mette in difficoltà la compagine del Dlf ma la voglia di rimanere in testa è tanta, unica, da far loro la gara. Martirani Paolillo sbaglia un rigore al ventesimo della prima frazione ma si rifà ampliamente dieci minuti dopo, quando mette nel sacco il gol del vantaggio. Nella ripresa il Dlf spinge e stavolta tocca a Iovine superare il portiere avversario. Sabato chiamata in massa alla tifoseria, si potrebbe scrivere la storia.

IL TABELLINO. 25^ giornata Under 16 Regionale girone A, Aranova-Dlf: 0-2.

Marcatori: 30’pt Martirani Paolillo, 24’st Iovine (Dlf).

Arbitro: Cecchetti di Ciampino.

Aranova: Ceravolo, Montesanti, Sensini, Bruscio, Ceccarelli, Grandolini, Immune, De Nicolò, Monaldi, Policella, Leo. A disposizione: Iafrati, Discreti, Gatta, Rivalta, Vigna, Villano, Zottola, Ferdinandi, Stenti. Allenatore: Salvati.

Dlf: Iachini, Vecchioni, Assab, Dignani, Rosati, Costanzi, Marra, Battellocchi, Paolini, Martirani Paolillo, Vecchiato. A disposizione: Di Marco, Seripa, Dili, Cerioni, Iovine, Bravi, Insolera, Bellocco. Allenatore: Dignani (A. Rocchetti).

QUI UNDER 14 REGIONALE. Tris sulla ruota di Grotte Santo Stefano per i biancoverdi. Tre punti ottenuti sul Calcio Tuscia dopo una buona gara, con caparbietà visto che l’espulsione di Orsomando costringe il Dlf a giocare larga parte della gara in dieci uomini. I padroni di casa cercano punti salvezza ma a chiudere le speranze dal principio ci pensa Roccu, il suo gol spiana di fatto la strada ai biancoverdi. Per chiudere il cerchio basterà poi un autogol e il gol di Quintieri nella ripresa. Sabato l’ultima stagionale al Gagliardini dove arriverà la Virtus Marina di S. Nicola.

IL TABELLINO. 25^ giornata Under 14 Regionale girone A, Calcio Tuscia-Dlf: 0-3.

Marcatori: Roccu, autogol e Quintieri (Dlf).

Arbitro: Maestrucci dí Viterbo.

Calcio Tuscia: Guancini, Sciannamea, Arduini, Giannini, Petroselli, Luzzetti, Anicito, Sforzini, Allotta, Fortunati, Taglia. A disposizione: Cori, Corba, Corsi, Cipriano, Settembri. Allenatore: Rossi F.

Dlf: Cirilli, Cristiano, De Giovanni, Tartaglione, Seripa, Ranucci C., Piccioni, Buttarelli, Roccu, Quintieri, Ranucci F. A disposizione: Paradisi, Orsomando, Morbidelli, Obinu, Di Remigio. Allenatore: Camilletti.

