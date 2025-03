Dopo un’annata chiusa con il terzultimo posto in classifica con 18 punti all’attivo, che non è valsa la possibilità di giocarsi il playout per la differenza di otto punti, mister Di Raimondo lascia la guida tecnica della squadra Under 19 Elite del Santa Marinella.

Mister, come giudica l'esperienza nel campionato Elite?

«Devo dire che abbiamo affrontato un campionato veramente difficile, con squadre che orbitano da anni in questa competizione. Per noi neopromossi è stato un anno di crescita che, personalmente, ci servirà come bagaglio di esperienza».

Come valuta la sua esperienza a Santa Marinella?

«Due anni magnifici. Nel primo anno il nostro obiettivo era una salvezza tranquilla, invece ci siamo trovati a giocarci il campionato fino all'ultima giornata. Abbiamo chiuso come miglior seconda dei cinque gironi regionali, il che ci ha permesso di partecipare al campionato Elite».

Ora qual è il suo futuro?

«Momentaneamente ho deciso di riposarmi. Valuterò attentamente le richieste che arriveranno; un allenatore deve essere anche in grado di sedersi e aspettare la chiamata giusta. Con l'occasione voglio ringraziare di cuore il mio staff e i miei ragazzi che hanno lottato fino alla fine per onorare il campionato».

