Classifica allineata nel girone A del campionato Under 19 Regionale dopo i due recuperi dello scorso fine settimana che mancavano dal quadro completo. La sfida della 22esima giornata tra Pescatori Ostia e Borgo Palidoro è terminata con un pirotecnico 4-4 e sempre con un pareggio ma per 2-2 si è concluso il recupero della 23esima giornata nel match tra Sorianese e Fregene. A tre turni dalla conclusione con questi due pareggi non è mutata un granché la situazione nella parte bassa della classifica dove all’ultimo posto con i suoi soli 14 punti è vicinissima alla retrocessione matematica la maglia nera Sabazia, a salire nella griglia playout abbiamo con 1 punto il Pescatori Ostia, a 22 la Sorianese e salendo il Montefiascone a 24 e il Tolfa a 26. Con una ultima serie positiva è uscita fuori dalla zona calda il Pianoscarano che ha raggiunto il 27 punti insieme al Borgo Palidoro e precede proprio il Tolfa. Finale di stagione quindi che si prospetta al calor bianco per le provinciali Sorianese e Montefiascone. I cimini nelle ultime tre giornate giocheranno in trasferta con la capolista Città di Cerveteri, in casa con il Pianoscarano e chiuderanno con la gara esterna contro il tranquillo Dopolavoro Football Club. Per il Montefiascone tre scontri diretti verità con il match casalingo contro il Borgo Palidoro, la trasferta di Tolfa ed il match casalingo con il Pescatori Ostia. Il Pianoscarano invece nella ripresa fissata a sabato 6 aprile ospiterà nel derby la tranquilla Favl Cimini Viterbo, quinta in classifica, poi il derby a Soriano e all’ultimo turno la sfida interna con la W3 Maccarese.

