QUI UNDER 19 ELITE. Gli Under 19 Elite di mister Eusepi escono dai playoff sconfitti dal Campus Eur per 3 reti a 1. Civitavecchia che parte meglio e trova lo 0-1 con Buffone annullato però per via del fuorigioco dello stesso numero 11, 60 secondi più tardi il Campus Eur realizza il vantaggio con Rasicci, che porta sull’1-0 i bianconeri rientrando negli spogliatoi con questo risultato, nerazzurri subito però bravi a rispondere nella ripresa grazie alla marcatura di Serpente ma che tornano sotto dopo ancora neanche un minuto con Monaco che riporta sul +1 i padroni di casa e Denigris con un tiro da fuori area piazzato all’angolino segna il 3-1 eliminando così i nerazzurri Under 19.

QUI UNDER 17 ELITE. Gli Under 17 del tecnico Pane tornano alla vittoria per 4-1 sull’Astrea. Primo tempo pieno zeppo di conclusioni da parte di tutte e due le squadre che però non riescono a trovare la precisione necessaria per superare gli estremi difensori avversari tra cui un rigore sbagliato dal nerazzurro Di Tata, tanto che il gol che sblocca la partita lo segna Marcelletti al 43’ con un tap-in nato da un calcio d’angolo; Di Tata al rientro dagli spogliatoi con un pallonetto riscatta il rigore sbagliato e segna il 2-0, risponde Pisano che riaccorcia le distanze, nonostante ciò il Civitavecchia resta concentrato e segna il terzo gol con Fiordigigli e chiude la sfida con un poker con la doppietta di Marcelletti.

QUI UNDER 16 ELITE. Pareggio per gli Under 16 di mister Boriello in casa contro l’Ostiamare 2-2. Grande prestazione del Civitavecchia che mette in seria difficoltà la seconda in classifica trovando il vantaggio subito nel primo tempo con Bechini, lo stesso che sfiorerà il 2-0 colpendo una traversa in dei primi 45’ dove i nerazzurri giocano meglio dei biancoviola in balia degli avversari; raddoppio che arriva con un colpo di testa di capitan Tedeschi, partita che sempre in discesa per i nerazzurri che però perdono Mareschi per doppia ammonizione e l’Ostiamare è lesta ad approfittarne andando a segno in 5 minuti con i 2 gol del pari di Milanesi e Cucina, che portano i biancoviola ad un insperato pari e ai nerazzurri di restare col rammarico della quasi vittoria.

QUI UNDER 15 ELITE. Gli Under 15 di mister Michesi giocano bene ma escono sconfitti nella sfida con la Boreale per 3-0. Partono forte i nerazzurri creando moltissime occasioni da gol di cui varie a tu per tu col portiere sprecate in successione da Fronti e Vannacci ed un salvataggio sulla linea di porta su tiro di Menichetti, all’ultimo secondo di gioco per via di un contropiede Giuseppone si invola verso la porta segnando in maniera sorprendente l’1-0. Nel secondo tempo subito la Boreale trova la rete del raddoppio, dagli 11 metri su cui Tagliaferri segna il primo dei 2 gol della sua sfida, ancora grazie ad un contropiede su cui la Boreale riparte bene e in contropiede sigla il 3-0 finale sempre col capocannoniere del campionato.

QUI UNDER 14 ELITE. I nerazzurri Under 14 di mister Galardo perdono in maniera netta contro l’Ostiamare per 7-0. È una partita dominata sotto tutti i punti di vista da parte dei biancoviola che non lasciano neanche le briciole ai nerazzurri attuali fanalini di coda del campionato che non riescono mai a mettere in difficoltà i padroni di casa; Occulto segna una doppietta e viene raggiunto nel tabellino dei marcatori da Catalano, Morelli, Di Vita, Sacco e Jouadi ottenendo una vittoria in un match con veramente nessun tipo di storia che segnano 7 reti subendone zero da parte dei nerazzurri.

