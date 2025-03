QUI UNDER 19 ELITE. L’Under 19 Elite di mister Eusepi chiude la stagione regolare con una vittoria dominante sul Città di Cerveteri. I nerazzurri battono per 3-0 il Città di Cerveteri grazie ad una forte prestazione di squadra per chiudere la stagione regolare, sugli scudi la prestazione di Nustriani che ha aperto e chiuso la gara con in mezzo la marcatura di Bertini con entrambi i giocatori autori di 3 grandi reti. Vittoria che conferma il terzo posto per il piazzamento playoff e che porterà i civitavecchiesi a sfidare agli ottavi il Campus Eur al “Mario Tobia”.

QUI UNDER 17 ELITE. I 2008 di mister Pane vengono sconfitti 3-0 dal Vis Aurelia. Padroni di casa che realizzano subito la rete del vantaggio con Morello che sfrutta un errore di impostazione della squadra nerazzurra e porta sull’1-0 il Vis Aurelia, unico highlight tecnico di un primo tempo nervoso e povero di altri sussulti; nella ripresa i ragazzi di Pane rientrano meglio dagli spogliatoi ma ancora Morello sfrutta una respinta sul tiro di Barroi e nell’area piccola va a quota 2 gol segnati in questa gara, da lì in poi i nerazzurri creano senza mai però impensierire il portiere avversario mentre Monaldi, estremo difensore del Civitavecchia nega più volte il gol che chiuderebbe la partita fino all’80’, penalty per il Vis Aurelia, Peri Proto lo trasforma in rete e mette il punto esclamativo al match che termina 3-0.

QUI UNDER 16 ELITE. Terza vittoria consecutiva per i 2009 nerazzurri di Fabrizio Boriello che vanno di Manita sul Cor. Sfida che si mette subito in discesa per il Civitavecchia che con un forte avvio si porta sullo 0-3 in trenta minuti, andando a segno con Mareschi, Di Claudio e Fabbri, sfiorando il poker già nel primo tempo con Cavallaro che dagli 11 metri non trasforma in rete il penalty nerazzurro ma che comunque non comporta nessuna modifica al dominio gara; nel secondo tempo i nerazzurri continuano a bersagliare la porta dell’estremo difensore e a trovare il quarto e il quinto gol con Fabbri che realizza la doppietta personale e Sargolini riesce ad aggiungersi ai marcatori di una sfida senza storia che i ragazzi di mister Boriello hanno saputo sin da subito conquistare.

QUI UNDER 15 ELITE. I 2010 di Diego Michesi tornano a vincere dopo più di un mese: 2-0 al Campus Eur. Bella partita con un primo tempo di studio dove nessuno delle due squadre ha premuto forte sull’acceleratore creando molto poco e dove i portieri hanno fatto normale amministrazione; il secondo tempo è più vivace da entrambe le parti e al 55’ il Civitavecchia ha un occasione a tu per tu col portiere con Zeno che si fa respingere la palla e sulla quale si avventa Fronti e che manda di poco a lato, lo stesso Fronti due minuti dopo sblocca il match uscendo trionfante da una mischia in area e buttando il pallone in rete, Civitavecchia che va vicino al raddoppio più volte ma solamente a 10 minuti dalla fine il 2-0 viene siglato con un tap in di Zeno dopo un azione in solitaria di Vannacci.

QUI UNDER 14 ELITE. I nerazzurri 2011 del tecnico Galardo cedono il passo al Trastevere per 0-1. È una partita avara di occasioni, dove entrambe le squadre creano molto poco e sono gli episodi ad essere protagonisti, con il gol decisivo realizzato da Cinciu al 24’ bravo a trasformare un rigore molto dubbio concesso a favore del Trastevere a cui ne manca uno in precedenza sicuramente più netto rispetto a quello che ha deciso la gara; nel secondo tempo il Civitavecchia prova ad avere una reazione ma ambe due le formazioni non giocano al loro meglio eppure nel finale di gara i ragazzi di Mr. Galardo reclamano un rigore piuttosto solare a proprio favore per mani in area di Proietti che però non viene sanzionato dall’arbitro, con il match che si chiude tra le polemiche e con la formazione trasteverina che supera i nerazzurri di misura al Tamagnini.

(Articolo in collaborazione con Simone Iacomelli).

©RIPRODUZIONE RISERVATA