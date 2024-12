Per il Borgo Palidoro si chiude una stagione sotto il segno del più. Sono aumentati gli iscritti della Scuola Calcio, passati a 100, un numero considerevole per una piccola realtà sulla via Aurelia, che attende la trasformazione del campo da terra al sintetico. Per gli auguri di Natale, che i bambini si sono scambiati con gli istruttori, è intervenuto il patron Alessandro Schiavi. «È stato un anno positivo, mi auguro che il 2024 sia migliore - ha detto Schiavi - purtroppo andiamo avanti con molti sacrifici, il campo ci impedisce di fare quel salto in avanti che tutti ci auspicavamo. Speriamo che l’anno porti buone notizie, serve un sintetico per darci quel giusto premio al nostro lavoro. Il campo in terra - conclude - ci porta via tanti bambini, per fortuna abbiamo molta qualità negli istruttori che ci permette di trattenerli. Sono fiducioso, spero che il 2024 da parte dell’amministrazione ci siano notizie importanti».

