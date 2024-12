Successo trionfale per l’Allumiere nella quindicesima giornata del campionato Under 14 Provinciale girone di Viterbo: i ragazzi di mister Pietro Pistola hanno travolto 4-2 il Pianoscarano. Domenica mattina sul sintetico dell’impianto sportivo della “Cavaccia” di Allumiere si è svolta una partita avvincente tra i giovani talenti di mister Pistola e i pari età del Pianoscarano. L'arbitro Matteo Della Gatta della sezione di Civitavecchia ha fatto risuonare il fischietto dando inizio a un primo tempo equilibrato. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni, ma ad aprire le marcature è stato il Pianoscarano. Sul risultato di 1-0 per i viterbesi l'arbitro Della Gatta ha mandato le due squadre al riposo. Negli spogliatoi mister Pistola ha suonato la carica ai suoi ragazzi e ha dimostrato la sua maestria, apportando tre sostituzioni strategiche con l'ingresso di Brunori, Mazzarani e Iacomelli per Marocchi, Moraldi e Cirilli. Il secondo tempo ha visto l'Allumiere risorgere con il gol del pareggio di Sposito, seguito dal gol di Mazzarani che ha portato in vantaggio i padroni di casa. Scocco ha poi aggiunto il terzo gol, mettendo ulteriormente pressione sugli avversari. Nonostante il Pianoscarano abbia cercato di reagire, il gol di Mazzarani, sfiorando il fuorigioco, ha sigillato la vittoria per l'Allumiere. Una prestazione straordinaria che merita applausi, con la squadra di mister Pistola che ha trionfato quattro a due contro un avversario teoricamente superiore. La formazione dell'Allumiere, composta da Ogbowan, Cirilli, Marocchi, Moraldi, Fracassa, Granella, Stefanini, Scocco, Sgamma, Sposito e Pennesi, ha dato vita a una prestazione eccezionale con Marzola, Brunori, Mazzarani, Iacomelli, Fracassa, Ciancio, Cammilletti, Matricardi e Castellano pronti a entrare in campo quando richiesto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA