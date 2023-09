Torna da oggi il 'Mese del cuore', iniziativa giunta alla settima edizione con check-up gratuiti sui rischi cardiovascolari a Roma e online su Enel X grazie alla collaborazione tra Danacol e il Policlinico Gemelli di Roma. Arricchiscono il calendario le misurazioni gratuite del colesterolo in farmacia e un evento con my-personaltrainer.it. A chiudere il mese della prevenzione sarà la Longevity Run a Roma il 15 ottobre e la Mille Mila Bici a Milano il 22 ottobre. On air da oggi, inoltre, la nuova campagna pubblicitaria 'Stay Alive' lanciata da Danacol e Policlinico Gemelli di Roma, con protagonista il cantante Elio sulle note della famosa hit dei Bee Gees. La musica è stata scelta per la calzante particolarità di seguire un ritmo di 103 battiti al minuto (Bpm). Proprio questa canzone è stata proposta, a partire dagli Stati Uniti, come "ritmo mentale" per guidare i soccorritori a eseguire il massaggio cardiaco con la giusta frequenza che, appunto, deve essere di 100-120 Bpm.

Il calendario della prevenzione è stato illustrato oggi a Milano nella sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presenza di Marco Elefanti, direttore generale Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma; Francesco Landi, direttore Dipartimento Scienze dell'invecchiamento, ortopediche e reumatologiche Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Roma e ordinario di Medicina interna e Geriatria, Università Cattolica del Sacro Cuore; Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato Danone Italia & Grecia, e Jordi Guitart Clermont, direttore Marketing Danone Italia & Grecia. Obiettivo della campagna Stay Alive: sensibilizzare gli italiani sulla prevenzione dei rischi cardiovascolari, attraverso un piano di comunicazione articolato e che vede come protagonista Elio, dopo il successo dello scorso anno.