FIUMICINO - Il colosso delle crociere Royal Caribbean ha deciso di spingere sull’acceleratore per il progetto del Fiumicino Waterfront, l’ambiziosa iniziativa che potrebbe ridisegnare il volto del litorale romano. Dopo mesi di attesa, la società statunitense ha formalizzato l’avvio delle procedure per ottenere la concessione demaniale marittima dell’area destinata a ospitare il nuovo terminal crocieristico, destinato a diventare un punto di riferimento strategico per il traffico passeggeri nel Tirreno centrale.

Il piano rientra nell’accordo con l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, che prevede la realizzazione di un terminal dedicato nel porto canale di Fiumicino, nel tratto tra lo storico Faro di Fiumicino e il vecchio molo commerciale. Una zona oggi poco utilizzata, ma con potenzialità enormi in termini turistici e logistici.

Secondo quanto emerso, Royal Caribbean si è mossa in tandem con Rct-Roma Cruise Terminal, società già operativa a Civitavecchia e partecipata da Msc Crociere, Costa Crociere e la stessa Royal Caribbean, segno evidente di una strategia condivisa per espandere le rotte crocieristiche nel Lazio.

Il coinvolgimento di Rct non è secondario: la società ha sottoscritto una dichiarazione d’interesse per operare anche sul nuovo terminal, un passaggio che potrebbe garantire continuità gestionale e un know-how consolidato nell’ambito delle infrastrutture portuali dedicate al settore passeggeri. La mossa consente inoltre alla compagnia americana di giocare d’anticipo rispetto ad altri soggetti potenzialmente interessati all’area. L’iter concessorio, come previsto dalla normativa vigente, prevede adesso una fase pubblica di 30 giorni per eventuali osservazioni o manifestazioni di interesse da parte di altri operatori. Un passaggio formale, ma cruciale, che permetterà di verificare se vi siano concorrenti intenzionati a contendere lo spazio costiero. Dietro questa accelerazione si cela una visione a lungo termine: il waterfront di Fiumicino è considerato un nodo strategico per lo sviluppo delle crociere a corto e medio raggio, in particolare verso le isole e il Sud Italia. Un’alternativa, o meglio un’integrazione, al congestionato porto di Civitavecchia, che ormai lavora a pieno regime durante la stagione estiva.

La progettualità rientra inoltre nella più ampia strategia di rilancio del sistema portuale del Lazio, che vede nella diversificazione degli approdi uno degli strumenti chiave per attrarre nuovi flussi turistici, anche grazie alla vicinanza con l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi nei tempi auspicati, Fiumicino potrebbe iniziare ad accogliere le prime navi da crociera già entro il 2027, dando il via a una nuova stagione economica e occupazionale per l’intero comprensorio.

Nel frattempo, resta alta l’attenzione sul tema ambientale. Gli investitori si sono detti pronti a rispettare i vincoli paesaggistici e ambientali dell’area, presentando un progetto “green” che includa opere di mitigazione, spazi pubblici e tecnologie a basso impatto.

Il porto di Fiumicino, da anni al centro di dibattiti e promesse, sembra finalmente pronto a fare un salto di qualità. E la presenza di un gigante come Royal Caribbean lascia intuire che questa volta non si tratta di semplici annunci, ma di un piano concreto pronto a cambiare il destino del litorale romano. Ci sono da risolvere numerosi problemi prima di arrivare eventualmente a quello più sostanziale di tutti: i dragaggi necessari con relativi costi.