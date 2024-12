CIVITAVECCHIA – Roma Cruise Terminal è addolorata dalla notizia della scomparsa del suo ex Direttore Generale Mauro Patuzzi. «Con oltre 40 anni di esperienza manageriale nel porto di Civitavecchia, Mauro ha svolto un ruolo chiave nel primo anno di vita della Roma Cruise Terminal e successivamente – ricordano dalla società – nella crescita del segmento crociere nel porto di Civitavecchia, facendo sì che il porto diventasse uno dei principali hub mondiali. Il suo contributo è stato riconosciuto anche dalla Clia, e nel 2019 ha ricevuto il Life Time Achievment Award come riconoscimento da parti degli armatori per il suo impegno verso il settore crocieristico. Dopo il suo pensionamento, Mauro è rimasto sempre in contatto con Rct, visitando il porto e il terminal».

«Mauro oltre ad un grande professionista era un'ottima persona – ha aggiunto Roberto Ferrarini, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Rct - gli saremo tutti enormemente grati per gli insegnamenti che ci ha dato, l'aiuto ed il grande contributo a Rct in tanti anni importanti».

Le condoglianze alla signora Rosanna, al figlio e collega Daniele, la figlia Alessandra ed alla famiglia da parte di tutta la società.