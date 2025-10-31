CIVITAVECCHIA – Legacoop Lazio parteciperà in qualità di uditore alle riunioni dell’Organismo di partenariato della risorsa mare del Mar Tirreno Centro settentrionale. «Apprezziamo molto la scelta di allargare le interlocuzioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale» ha commentato il presidente di Legacoop Lazio Mauro Iengo. Solo pochi giorni fa, il primo incontro conoscitivo dell'associazione con il Commissario Straordinario Raffaele Latrofa. «Ribadiamo la nostra piena disponibilità a costruire delle strategie atte a valorizzare e a potenziare l'economia locale. Per noi la partecipazione è un valore fondamentale» ha concluso Dario Bertolo, responsabile Legacoop Lazio Nord. Pochi giorni fa, la prima riunione dell’Organismo appena ricostituito durante la quale è stato discusso il bilancio di previsione che punta su sostenibilità, digitalizzazione e qualità dei servizi portuali.