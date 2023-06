CIVITAVECCHIA – Potrebbe essere davvero la volta buona, o almeno è quello auspicano i diretti interessati. Perchè distanza di sei mesi è stata finalmente convocata la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo di realizzazione di un approdo turistico all’interno del porto. L’ultimo atto per chiudere la parte burocratica-amministrativa legata al progetto presentato dalla Roma marina Yachting, scelto tra quelli presentati nel marzo del 2019.

La seduta è stata fissata per il 19 luglio prossimo e dovrebbe davvero essere l’ultimo atto prima dell’avvio ufficiale dei lavori. Chiusa la conferenza dei servizi e siglata la convenzione con l’Autorità di sistema portuale, infatti, il cantiere potrà finalmente essere aperto. Sciolti gli ultimi dubbi emersi nel corso della seduta del 23 gennaio scorsi, con le nuove prescrizioni poste, si potrebbe finalmente dare il via libera al progetto presentato da Roma Marina Yachting, joint venture tra Port Mobility e Porti di Monaco. Un progetto da circa 24,6 milioni di euro, almeno stando alle stime iniziali, 12 dei quali destinati a dislocare i servizi tecnico nautici presenti al molo San Teofanio e 1,8 milioni per il restauro e la valorizzazione del molo del Lazzaretto e del fortino di San Pietro. Una vera occasione di sviluppo per il territorio.

