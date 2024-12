CIVITAVECCHIA – L’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha partecipato, con il Presidente Pino Musolino, al Seatrade Cruise Med, la fiera europea del crocierismo tenutasi a Malaga. Musolino nello stand "Cruise Italy" organizzato da Assoporti ha illustrato i progetti di sviluppo infrastrutturale e "green" del porto di Roma.

«Al Seatrade Cruise Med - ha sottolineato Musolino - ho potuto incontrare alcuni dei principali player del settore crociere e ho ribadito come il porto di Civitavecchia, che secondo le previsioni potrà migliorare ulteriormente il risultato già eccezionale del 2023 e confermarsi quale scalo leader in Italia puntando alla soglia dei 3 milioni e 500 mila croceristi, stia realizzando, nei tempi previsti, gli interventi finanziati con fondi PNRR, a partire dal progetto "Cold Ironing", l'elettrificazione di alcune banchine del porto che alimenteranno le navi in sosta, permettendo, così di spegnere i motori e rendendo Civitavecchia un porto a basso impatto ambientale. Avremo la disponibilità, tra banchine crocieristiche e ro-ro, di 8 plug per connettere alla rete le navi già predisposte».

Musolino ha anche illustrato la pianificazione strategica dello scalo, che cambierà volto a partire dall'apertura dell'accesso sud con il nuovo collegamento con l'antemurale, i cui lavori sono iniziati proprio in questi giorni e lunedì mattina saranno oggetto di una conferenza stampa del presidente dell'AdSP.