CIVITAVECCHIA – Martedì 26 settembre, a bordo di nave Garibaldi, ormeggiata presso la banchina Cialdi del porto di Civitavecchia, avrà luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando della Forza Marittima Europea (EUROMARFOR) tra il comandante della flotta spagnola, ammiraglio Eugenio Diaz Del Rio (cedente) ed il comandante in capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis (accettante).

La cerimonia sarà presieduta dal capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, e si svolgerà alla presenza dei comandanti delle flotte dei Paesi che partecipano all’iniziativa, oltre che di autorità civili e militari, nazionali e internazionali.

EUROMARFOR è una forza navale – non permanente – costituita il 15 maggio 1995 da Francia, Spagna, Italia e Portogallo nello spirito della “Dichiarazione di Petersberg”, poi recepito dal trattato di Amsterdam, aperta anche ad altre nazioni europee, e agisce come organismo internazionale per il mantenimento della pace e lo sviluppo della sicurezza. Con i suoi 180 metri di ponte di volo, gli elicotteri imbarcati e la grande versatilità, nave Garibaldi è stata impiegata in gran parte delle principali missioni internazionali che hanno visto impegnata la Marina Militare.

In occasione della sosta, nave Garibaldi sarà accessibile per visite a bordo in favore della popolazione nei seguenti giorni e orari:

• domenica 24 settembre dalle 14:00 alle 19:00;

• martedì 26 settembre dalle 15:30 alle 19:00.

Per le visite di gruppi numerosi, quali associazioni o scolaresche, è possibile prenotare utilizzando il seguente indirizzo mail: visitgaribaldi@gmail.com