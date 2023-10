CIVITAVECCHIA – Da oggi e fino al 30 ottobre prossimo è ospitata al porto di Civitavecchia la nave scuola "Brasil", nell’ambito del trentasettesimo viaggio di istruzione dei Guardiamarina. La Nave Scuola “Brasil” è stata costruita nell'Arsenale della Marina di Rio de Janeiro, da un progetto sviluppato dalla Direzione di Ingegneria Navale, entrambi organi della Marina del Brasile. La sua costruzione è iniziata nel settembre 1981 e dopo due anni, il 23 settembre 1983, la nave è stata varata, e in seguito integrata alla Marina il 21 agosto 1986, in quella occasione fu trasferita al Settore Operativo. Ogni anno, la Nave realizza il viaggio di istruzione dei Guardiamarina, un'occasione unica per i futuri ufficiali di mettere in pratica le loro conoscenze teoriche acquisite alla Scuola Navale. Il XXXVII Viaggio è iniziato il 12 agosto e terminerà il 17 dicembre del 2023 con tappe previste in 13 porti di 11 Paesi. Alla fine del viaggio, i Guardiamarina verranno nominati Sottotenenti di Vascello e distribuiti in tutto il paese, nei loro rispettivi Corpi e Abilitazioni. La "Brasil" sarà visitabile nei giorni di domani e domenica, dalle 13 alle 17.

