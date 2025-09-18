CIVITAVECCHIA – Come già comunicato nel corso dell’incontro tenutosi sabato scorso dinanzi alla propria sede storica, la Compagnia Portuale Civitavecchia aderisce convintamente a tutte le iniziative promosse ad ogni livello da associazioni e organizzazioni sindacali «a sostegno della causa del Popolo palestinese, contro il genocidio perpetrato dal governo criminale di Tel Aviv. In tale contesto, la Cpc – spiegano – invita tutte le imprese e i lavoratori dello scalo a partecipare all’incontro che si terrà domani, 19 settembre, alle ore 12.15 all’interno del porto presso il piazzale T1 in concessione alla Cilp».
Iniziativa pro Palestina in porto
18 settembre, 2025 • 14:46