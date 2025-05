CIVITAVECCHIA – “Il lavoro portuale nell’era digitale: automazione, intelligenza artificiale e sicurezza”: questo il tema del convegno in programma domani pomeriggio alle 17 presso la sala Poggi della Compagnia portuale, che vuole così festeggiare i suoi 128 anni, affrontato una tematica che sarà sempre più presente nei dibattiti pubblici e politici. L’evento, che vedrà alternarsi professionisti, accademici e competenti del mondo portuale, è stato patrocinato dal Comune di Civitavecchia, dalla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, dall’AdSP, da ANCIP e dall’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. Il convegno aprirà con i saluti istituzionali del Viceministro alle infrastrutture e trasporti, On. Edoardo Rixi, del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e del Comandante del Porto e Direttore marittimo del Lazio, CV (CP) Michele Castaldo. Seguiranno le introduzioni di Zeno D’Agostino, past President ESPO e attuale Ceo Technital e del direttore generale di Ancip Gaudenzio Parenti. Il convegno entrerà poi nel vivo con la presentazione della BEC Grid da parte di Nicola Ianeselli, Coo BEC Grid Corporation, a cui seguirà Federico Pescetto, Vicedirettore dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, che illustrerà l’intelligenza artificiale applicata ai porti. Sarà poi la volta dei docenti universitari Alberto Pagani ed Emilio Errigo che colloquieranno sulla cybersicurezza delle infrastrutture e sull’evoluzione del diritto marittimo e portuale. Il convegno terminerà con il panel sulle nuove mansioni e formazione a tutela del lavoro in cui si alterneranno Pino Musolino, Commissario straordinario Adsp Mtcs, Patrizio Scilipoti, presidente Compagnia Portuale Civitavecchia, e Amedeo D’Alessio (Segretario nazionale porti e marittimi Filt cgil), Antonino Napoli (Dirigente nazionale porti Fit Cisl) e Giuliano Galluccio (Segretario Nazionale Porti e Marittimi Uiltrasporti).

