CIVITAVECCHIA –Il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri e il presidente dell’Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Pino Musolino hanno guidato la delegazione di porti italiani (le AdSP del Mar Adriatico Settentrionale, dello Stretto e del Mar Tirreno Settentrionale) che ieri ha incontrato i porti della Florida (Usa) a Roma, con il coordinamento proprio di Assoporti e di Select Florida.La delegazione ufficiale dei porti statunitensi era composta dal Capo delegazione e Segretario dei Trasporti della Florida, Jared Perdue, e dai rappresentanti di Port Canaveral, Port Everglades, Port of Manatee, Port of Miami. La visita dei delegati dei porti fa parte di una missione allargata che vede anche la presenza del Governatore De Santis che oggi sarà ricevuto a Palazzo Chigi.

L’avvio dell’incontro ha visto uno scambio di informazioni e dati anche in considerazione del peso economico dell’economia portuale sia per la Florida che per l’Italia. Si è giunti poi in conclusione all’avvio di un confronto per trovare temi comuni su cui impostare un’attività di benchmarking. Temi come l’innovazione e la sostenibilità ma anche temi connessi al dialogo con i territori che ospitano i porti. Sono state quindi gettate le basi per un protocollo che prevede un gruppo di lavoro delle Autorità Portuali sia italiane che statunitensi, che approfondirà ciascun tema in un’ottica globale, con degli scambi di pratiche e di esperienze anche sul campo.

«Siamo orgogliosi di aver avuto quest’occasione di incontro e riteniamo che ogni attività volta al miglioramento delle conoscenze e della consapevolezza di temi come l’innovazione e la sostenibilità siano di grande valore – ha commentato il presidente di Assoporti Rodolfo Giampieri - così come il rapporto porto-città costituisce elemento vitale del lavoro dell’associazione. Si tratta di mettere a sistema diverse competenze trasversali, e siamo pronti a dare il nostro contributo come sistema portuale italiano».

Da parte loro, gli organizzatori di Select Florida hanno dichiarato la propria disponibilità a proseguire nelle attività di organizzazione di ulteriori incontri, anche in occasione della visita dei porti italiani negli Usa di cui si prevede un prossimo appuntamento ad aprile 2025 per prendere parte alla manifestazione Stc Global (fiera internazionale del settore delle crociere più grande al mondo), dove molto probabilmente sarà formalizzato il protocollo tra i porti italiani e quelli della Florida.