SANTA MARINELLA - «Le dimissioni del delegato alle problematiche di Santa Severa confermano quello da me dichiarato nei giorni scorsi»: «L'assessore Vinaccia non ha ritenuto di dover dare spazio ai talenti locali, dimenticando Santa Severa e persino la banda musicale comunale, sollecitata invece durante la campagna elettorale, probabilmente come contenitore di voti». Torna a puntare il dito sul mancato coinvolgimento, negli appuntamenti estivi, della frazione di Santa Severa, la consigliera FdI, Ilaria Fantozzi. Nel cartellone degli eventi, «fatto uscire tardivamente, l'11 luglio» la frazione della Perla del Tirreno sarebbe . «Questo è il modus operandi e la poca lungimiranza dell'amministrazione Tidei - tuona -: non coinvolgere i cittadini, i commercianti e nemmeno i loro stessi delegati nei processi decisionali e di progettazione della stagione estiva, di vitale importanza per la nostra città». «Quanto è stato speso per questo calendario estivo? - chiede Fantozzi all'assessore Vinaccia - A leggere le carte circa 43 mila euro, e qui tiro in ballo anche l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D'Emilio, anche lui ha gestito dei fondi pubblici per la SUA “Estate Solidale”, solidale forse per noi cittadini che paghiamo le tasse maggiorate del 40% poiché pare ci sia costata 35 mila euro circa. Purtroppo le delibere parlano chiaro e sono atti pubblici. Tempistiche sbagliate, eventi circoscritti e indirizzati solo ad un tipo di pubblico e soprattutto poca interazione con la città sono lo slogan per descrivere questo triste calendario estivo. Anche quest'anno, come quello passato, è stata completamente dimenticata piazza Trieste, tenuta viva dagli stessi commercianti che tutto l’anno lavorano sodo per rendere dignitoso e vivo il centro del nostro paese. Buona estate 2024, Santa Marinella e Santa Severa».

