NEPI - «In occasione di un incontro alla presenza del presidente della Regione Lazio. Francesco Rocca, segnalai l’urgenza di realizzare una rotatoria all’altezza dell’immissione della Nepesina con la Cassia in località la Gabelletta», lo dice il sindaco Franco Vita, annunciato di aver ricevuto una lettera da parte dell’Anas - struttura territoriale Lazio, «con la quale viene richiesto all’Astral ( agenzia della Regione Lazio per la gestione di strade regionali tra cui la Nepesina) notizie sullo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra la statale Cassia 2 e la strada regionale Nepesina, consistente nella realizzazione di una rotatoria. «Già nei mesi scorsi - prosegue Vita - inviai una nota sia all’Anas che all’Astral per chiedere chiarimenti sulla realizzazione della rotatoria. In forza della lettera appena ricevuta dell’Anas, solleciterò nuovamente Astral e Anas per accelerare nella costruzione della rotatoria, fornendo chiarimenti di cui mi sembra l’Anas non ne è a conoscenza». «Nel frattempo - aggiunge il primo cittadino - il mio ringraziamento all’autorevole intervento del presidente Rocca per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’incrocio della strada provinciale Sutrina con la strada regionale Astral in località Le Pantane, con la realizzazione di un’ulteriore rotatoria: mi è stato assicurato che i relativi lavori sono nell’elenco di quelli in programma . Per questo, data l’alta incidenza di incidenti solleciterò , nuovamente, gli enti preposti ad accelerare i tempi dell’intervento, ricordando che la relativa progettazione e i fondi necessari furono predisposti dall’allora assessore provinciale Santucci , su mia sollecitazione circa 10 anni fa . Purtroppo i relativi fondi furono girati, su disposizione del consiglio provinciale, per lavori urgenti sulle strade viterbesi e la rotatoria ha dovuto aspettare».