«Due interventi destinati a portare enormi benefici al sistema economico-produttivo dell’intera provincia viterbese e che confermano, ancora una volta, grande attenzione e sensibilità da parte del governo Meloni alle esigenze del nostro territorio”. Lo dichiara l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati, in riferimento all’approvazione, da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), del Piano quinquennale 2025-2029, che destina 12 milioni e 544 mila euro alla manutenzione straordinaria della rete viaria viterbese.

«Si tratta di un impegno economico senza precedenti – spiega il deputato FdI - che permetterà di riqualificare e modernizzare le strade del Viterbese, garantendo maggiore sicurezza agli automobilisti e rendendo fruibili arterie di collegamento strategiche. In questo contesto, voglio ricordare come il tema delle infrastrutture rappresenti da sempre il tallone d’Achille della provincia viterbese, relegata in una condizione di isolamento, proprio a causa di politiche disattenti, che hanno inciso in maniera estremamente negativa sul tessuto economico e sociale. Oggi, finalmente, si volta pagina: l’approvazione del maxi finanziamento rappresenta un cambio di passo decisivo, che avrà ricadute positive sul territorio in termini economici, turistici e logistici», prosegue l’onorevole Rotelli; che esprime soddisfazione anche per il secondo provvedimento del governo per la Tuscia. «Nell’ambito delle nuove strategie adottate contro la siccità, il ministero dell’Agricoltura ha finanziato il progetto per l’ammodernamento del sistema di irrigazione della piana di Tarquinia, per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro. Un intervento significativo finalizzato a salvaguardare la filiera agricola della costa viterbese e della provincia e che rappresenta una risposta concreta ai lavoratori del settore», conclude Rotelli.

