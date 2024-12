CIVITAVECCHIA – Sono terminati gli interventi sulle alberature di via Fontanatetta e strada di San’Agostino.

Lo conferma il consigliere metropolitano della Lega Antonio Giammusso il quale, tre mesi fa, aveva annunciato «che finalmente, attraverso il mio interessamento presso Città Metropolitana, Arsial si era attivata sulla situazione di pericolosità delle alberature. A distanza di poche settimane – ha spiegato – i lavori sono terminati e le arterie stradali in questione sono state oggetto di una approfondita ed attenta manutenzione. Un risultato per il territorio che abbiamo raggiunto in tempi rapidi, per il quale ringrazio Città Metropolitana ed Arsial. Le Lega si conferma forza attenta alle richieste dei cittadini e al buon governo del territorio».