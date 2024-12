L’annuncio a Viterbo della nascita del nuovo partito di Roberto Vannacci? Potrebbe essere, ma le bocche sono e rimangono cucite. Non si espone Umberto Fusco, fondatore dei comitati “Noi con Vannacci”, su un eventuale annuncio in anteprima della creazione del paventato nuovo soggetto politico di Vannacci per la festa del movimento, che si terrà i prossimi 18 e 19 settembre all’Arena del centro sportivo “Il Bullicame”. Si è cominciato a parlare del nuovo partito a Ferragosto, quando il presidente del comitato culturale “Il Mondo al contrario”, Fabio Filomeni, ha inviato una mail di auguri scrivendo anche di “nuova avventura politica” degli iscritti. Esistono già le suddivisioni in sei circoscrizioni del comitato di Filomeni (in base a quelle elettorali europee) e con i comitati territoriali fondati da Umberto Fusco: una strutturazione territoriale, quindi, che potrebbe essere il segnale del nuovo soggetto di Vannacci. “Europa sovrana” e “Patrioti italiani” i nomi che circolano ma il senatore Fusco, fedelissimo del generale, mantiene l’apparente riserbo.

«E’ iniziato a Viterbo con la visita del generale Vannacci del 5 novembre 2023 – dice Umberto Fusco – il lavoro per la nascita dei comitati “Noi con Vannacci”. Il comitato ha lavorato strettamente con Vannacci per la campagna elettorale delle elezioni europee portando al generale oltre 5 mila voti dalla Tuscia».

La festa del 18 e 19 settembre di “Noi con Vannacci” vedrà la presenza anche del comitato “Il mondo al contrario” con il presidente regionale Francesco Grimaldi e i coordinatori provinciali e comunali laziali. Anche se Fusco non lo dice esplicitamente la presenza del comitato culturale “Il mondo al contrario” alla festa dei suoi comitati è l’indizio di una saldatura che, in attesa degli sviluppi dei rapporti tra Vannacci e la Lega, in particolare con Salvini, potrebbe portare alla futura strutturazione del partito del generale. E’ indubbio che l’oltre mezzo milione di voti ottenuti da Vannacci alle Europee sono numeri imprescindibili per la Lega e Salvini la cui linea politica é già ampiamente criticata dalla forte fronda bossiana nel Carroccio. Se nella Lega prevarrà ulteriormente questa spaccatura Vannacci potrebbe dare il colpo di grazia con la sua uscita.

«Il numero degli iscritti e simpatizzanti ai comitati sta crescendo sempre di più – dice ancora Umberto Fusco – sono tanti che condividono le idee e il programma di Vannacci. Le idee di ‘Noi con Vannacci’ sono le stesse di Filomeni e di ‘Il mondo al contrario’. Andiamo avanti uniti e attendiamo che i fatti politici parlino da soli senza nessun annuncio fine a sé stesso».

Sarà. Ma la coincidenza di tanti fatti, dalla presenza dei rappresentanti dei due movimenti pro-Vannacci a Viterbo alla mail in cui Filomeni parla di “nuova avventura politica”, dai nomi del nuovo partito ai distinguo di Vannacci su tanti punti della linea politica di Salvini, sono ampi segnali che sotto sotto qualcosa si muove. Viterbo è certamente uno dei quartier generali del consenso vannacciano e, il 18 e 19 settembre, è nelle cose che il tanto atteso annuncio potrebbe esserci. «Il 19 settembre ci sarà Vannacci alla festa dei comitati – conclude Fusco – e anche io terrò un discorso programmatico. Fino a ora abbiamo 900 iscritti e aumentano le richieste di adesione giorno per giorno».