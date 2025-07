Un omaggio ad un personaggio che, magari, resta spesso dietro le quinte, ma che è importante per far funzionare la macchina organizzativa del Civitavecchia Calcio. È quello che ha voluto fare, nei giorni scorsi, la società dei presidenti Patrizio Presutti e Massimo Mecozzi, che ha volto elogiare il magazziniere della società, molto attivo dalle parti del Vittorio Tamagnini. Il suo nome è Michele Rasicci, ma è molto conosciuto soprattutto per il suo soprannome.

«Ogni giorno opera dietro le quinte – affermano dal Civitavecchia – eppure è sempre al centro della nostra quotidianità. Dal 2011. Oggi vi presentiamo uno degli uomini ombra del Civitavecchia Calcio, una figura silenziosa ma fondamentale: Michele Rasicci. Che per tutti noi è 'Michelino'. Si tratta del nostro magazziniere, colui che da oltre un decennio cura ogni dettaglio con passione, precisione e amore per questo club. Dall’ordine dell’attrezzatura al supporto costante allo staff e ai ragazzi: il suo operato è il motore silenzioso che tiene tutto in movimento. Michelino rappresenta quel legame profondo che va ben oltre i 90 minuti.

Fedeltà ai colori, attaccamento all'ambiente e una profonda dedizione al lavoro caratterizzano il suo impegno da ben quattordici anni. Siamo orgogliosi di averti con noi, Michele. Ormai sei un punto fermo di questa società».

Intanto il Civitavecchia Calcio ha annunciato l’organigramma del settore agonistico: il direttore generale sarà Massimiliano Pane, il direttore sportivo Maurizio Pipponzi, il responsabile dell’agonistica Maurizio Serpentaria, la segretaria Chicca Gambelli. Gli allenatori: Fabio Eusepi guiderà gli Under 19, Matteo Cesarini sarà al timone degli Under 18, Fabrizio Boriello dirigerà gli Under 17, Diego Michesi seguirà gli Under 16. Cristian Galardo sarà con gli Under 15, Alessio Pane allenerà gli Under 14.

