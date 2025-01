«La Regione Lazio vuole essere parte attiva nella fase decisionale che riguarderà la politica di coesione e la programmazione dei finanziamenti post 2027. L’obiettivo è avviare una interlocuzione con la Commissione Europa per cogliere tutte le opportunità anche della programmazione in corso. Per quanto riguarda i Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), invece, l’obiettivo è quello di utilizzarli in modo pieno e performante così raggiungere tutti i target che ci siamo prefissati e che ci indica la Commissione Europea nell’esclusivo interesse dello sviluppo delle nostre imprese. A tal proposito, in questi giorni abbiamo organizzato diversi tavoli tecnici di lavoro coinvolgendo gli uffici di Bruxelles di Cassa Depositi e Prestiti, la Banca Europea degli Investimenti e alcune Direzioni della Commissione Ue».

Lo dichiara il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, al termine dell’incontro avuto dalla delegazione guidata dal presidente Francesco Rocca con la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, e alcuni europarlamentari eletti nella circoscrizione Italia Centrale.

Il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli a Bruxelles

«Per il Lazio e le sue imprese l’Europa rappresenta una miniera di opportunità. Ad esempio, Step, un finanziamento per le nuove tecnologie ad alto impatto innovativo, per il Lazio vale 110 milioni di euro. Con la Bei stiamo mettendo a terra una misura per l’accesso al credito destinato alle Pmi di circa 120 milioni di euro. Invest EU, infine, è un progetto finalizzato per l’attrazione degli investimenti in collaborazione con la Commissione Europea e Cassa Depositi e Prestiti. A breve, proprio qui a Bruxelles, presenteremo la piattaforma Invest in Lazio per potenziare le opportunità a favore delle imprese che intendono investire o trasferirsi nella nostra Regione. La Regione Lazio in Europa è in campo e sta giocando un ruolo da protagonista per sostenere, consolidare e sviluppare le imprese del proprio territorio», conclude la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione.