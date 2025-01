LADISPOLI - Il "declassamento" del Punto territoriale cure primarie di Ladispoli (l'ex Pit) ad ambulatorio diventa oggetto di un'interrogazione regionale. A puntare i riflettori sulla vicenda, dopo i consiglieri d'opposizione di Ladispoli che hanno chiesto un incontro alla Asl Roma 4 per vederci chiaro, è ora anche la consigliera regionale dem, Michela Califano pronta a chiedere lumi al presidente Rocca. «Vogliamo capire per quale motivo sia stato deciso un ridimensionamento, che di fatto provoca uno spostamento verso i Pronto soccorso ospedalieri di pazienti in codice bianco le cui patologie potevano essere risolte in loco. E se tale ridimensionamento va considerato provvisorio oppure definitivo. La Casa della Salute e il Posto di Primo Intervento di Ladispoli - Cerveteri sono infatti interessati da lavori di ampliamento per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità. L’avvio del cantiere - spiega Califano - ha comportato comprensibili spostamenti temporanei di parte degli uffici e delle attività in container posizionati nelle immediate adiacenze. Mentre gli altri servizi hanno mantenuto la stessa operatività solo il punto territoriale di cure primarie è stato trasformato in ambulatorio di cure primarie, modificando e riducendo così il campo della sua azione precedente».

