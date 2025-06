SANTA MARINELLA – “Per costruire il domani, serve credere nei valori dell’impegno e della partecipazione politica sul territorio”. Con queste parole il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ha salutato con favore la rielezione di Rocco Maugliani a segretario provinciale del PD romano, avvenuta sabato durante l’assemblea congressuale a Tivoli.

Una delegazione del circolo locale, guidata dalla segretaria Lucia Gaglione, ha partecipato all’assise che ha ufficializzato la riconferma di Maugliani, volto noto del partito e punto di riferimento per l’area metropolitana. “Come delegata all’assemblea – ha dichiarato Gaglione – ho contribuito alla nomina di Maugliani, convinta che il suo profilo rappresenti garanzia di continuità e rinnovamento al tempo stesso. Il PD prosegue il suo cammino in linea con la segretaria nazionale Elly Schlein: un partito unito, lontano dai personalismi, capace di proporre un’alternativa seria e responsabile alla destra”.

Un passaggio che, secondo il circolo di Santa Marinella, assume un valore strategico anche per il rilancio delle istanze locali. “Essere presenti in assemblea, insieme al lavoro per rimettere in moto il Coordinamento Litorale Roma Nord, rappresenta un’opportunità importante per dare voce al nostro territorio”, ha spiegato ancora Gaglione.

“Temi come la sanità pubblica, il lavoro, la pace, l’ambiente e i diritti civili restano – continua – centrali nell’agenda del partito, che punta a tornare protagonista a ogni livello istituzionale, a partire dalla riconferma al Comune di Roma fino alle sfide elettorali nazionali”.

Al rieletto segretario Maugliani il circolo di Santa Marinella e Santa Severa ha rivolto un sentito augurio di buon lavoro, sottolineando: “Solo insieme si può andare lontani”.