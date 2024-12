«L’elezione di Antonella Sberna a vicepresidente del Parlamento Europeo è un risultato eccezionale per la Tuscia e per Fratelli d’Italia». Così, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Ambiente e Agricoltura. «Ho seguito con grande interesse - prosegue Zelli - la seduta odierna dell’Europarlamento, certo che Antonella ce l’avrebbe fatta. Era questa la naturale conclusione di un percorso straordinario, cominciato durante la campagna elettorale e culminato con l’elezione a Bruxelles. Adesso, questo ulteriore riconoscimento inorgoglisce tutta la politica viterbese e premia l’ottimo lavoro svolto da Fratelli d’Italia nel Viterbese. Intendo ringraziare la comunità nazionale del nostro partito per aver dato questa possibilità al territorio di Viterbo, congratulandomi al tempo stesso con la l’intera dirigenza provinciale per aver saputo cogliere al meglio l’opportunità. Auguro buon lavoro ad Antonella Sberna, con la convinzione che darà il massimo per dimostrare le sue ottime doti in Europa».