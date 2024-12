LADISPOLI - Si è parlato di intelligenza artificiale e dei suoi impieghi sempre più frequenti in vari ambiti della vita, come ad esempio la medicina, il lavoro e la politica, all'incontro dello scorso sabato organizzato dal circolo del Partito democratico ladispolano. ). Con la partecipazione dell'Europarlamentare l'onorevole Daniela Rondinelli, l'evento ha fornito l'opportunità di esplorare il lavoro svolto in Europa riguardo a questo argomento di crescente interesse e riflettere sulla recente introduzione dell'AI Act, una legislazione fondamentale per regolamentare l'uso e lo sviluppo dell'IA nell'Unione Europea. L'adozione dell'AI Act rappresenta un passo significativo verso la creazione di un quadro normativo chiaro e uniforme per l'IA nell'UE. Questa legislazione, discusso e approvata dopo lunghi dibattiti e negoziati, mira a garantire che l'IA sia sviluppata e utilizzata in modo etico e sicuro, proteggendo al contempo i cittadini europei da possibili rischi derivanti dall'uso improprio o scorretto di questa tecnologia. Durante l'incontro, è emersa una varietà di punti di vista e opinioni riguardo all'IA e al suo impatto sulla società. Molti partecipanti hanno condiviso idee e preoccupazioni sul tema. Questa diversità di prospettive ha contribuito a arricchire il dibattito e a stimolare una riflessione più approfondita su come guidare lo sviluppo e l'adozione responsabile dell'IA nel contesto europeo. «È stato un momento di condivisione», hanno commentato dal Pd che ha ringraziato l'onorevole Rondinelli «per averci illustrato tutto il lavoro svolto in Europa».

