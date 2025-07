“Un anno di Europa”, è questo il titolo dell’evento promosso da Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia/ECR, in programma per giovedì 17 luglio, alle 18 presso il Parco dei Cimini di Viterbo.

Per l’occasione saranno presenti Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il Pnrr, l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati, i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Menegali Zelli, e Massimo Giampieri coordinatore provinciale di FdI a Viterbo, oltre agli eletti e i dirigenti di tutta la provincia.

«Racconteremo un anno di Tuscia in Europa, un anno di grandi battaglie e cambiamenti con Fratelli d’Italia, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti e il Governo guidato da Giorgia Meloni protagonisti a Bruxelles», dichiara Antonella Sberna in previsione dell’incontro. «Tutto ciò avverrà alla presenza, come ospite d’onore, del ministro Tommaso Foti, che sarà presente a Viterbo. Sarà pertanto un momento importante – aggiunge – per fare il punto sulle politiche europee, sul nuovo bilancio dell’Unione e su quanto realizzato in questo primo anno di legislatura. Un’occasione anche per raccogliere proposte e idee da cittadini, amministratori e imprese, per continuare a lavorare con concretezza e visione in Europa nel nome del nostro magnifico territorio».