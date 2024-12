TARQUINIA – Il candidato sindaco Francesco Sposetti ha incontrato giovedì gli abitanti del quartiere Madonna dell’Ulivo.

L’iniziativa è stata l’occasione per Sposetti di far conoscere il programma della coalizione formata da Pd, Movimento 5 stelle, Lista civica “Civitas” Francesco Sposetti e Alleanza Verdi e Sinistra, e di ascoltare le richieste dei residenti del quartiere più popoloso di Tarquinia, che hanno sottolineato la necessità di interventi per migliorare il decoro urbano e dei parchi pubblici, per potenziare il servizio di traporto locale e l’illuminazione pubblica e per adeguare la rete viaria.

“Ma soprattutto hanno posto l’accento sulla lontananza dell’amministrazione – evidenzia Sposetti -. Un distacco sempre più ampio nel corso degli anni che è diventato incolmabile. Accanto quindi agli interventi quanto mai indispensabili sul trasporto pubblico locale, sulla manutenzione del verde, delle strade e dell’illuminazione pubblica, dobbiamo recuperare il rapporto con la comunità. Per questo motivo abbiamo intenzione di realizzare un punto di ascolto per i cittadini, di impegnarci nella ricostituzione di un comitato di quartiere per promuovere iniziative culturali e di socializzazione, nonché di concretizzare un’idea che ci è venuta in mente parlando con le persone: quello di creare nei locali di proprietà del Comune un ambulatorio dove i medici di base che operano nella nostra città possano ricevere una volta a settimana i propri assistiti residenti nel quartiere. Al riguardo pensiamo in modo particolare agli anziani che abitano nel quartiere e hanno difficoltà negli spostamenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA