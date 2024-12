«L’approvazione del decreto legge Agricoltura conferma l’attenzione del governo Meloni verso il settore agricolo e della pesca. L’impegno economico di complessivi 500 milioni, non a pioggia, ma in interventi mirati, rappresenta un investimento per il futuro, affinché l’agricoltura, la pesca e tutta la filiera tornino ad essere un fiore all’occhiello nel nostro Paese». Lo dichiara in una nota Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. «Non solo: l’Esecutivo ha investito ulteriori 40 milioni di euro - spiega il deputato viterbese - che si aggiungono ai 7 milioni del Fsn già stanziati e alle risorse investite nei mesi scorsi, da destinare ai risarcimenti per i danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa della Peronospora, una piaga che ha distrutto interi raccolti e in alcune zone più che dimezzato la produzione, mettendo in ginocchio tante aziende». «Finalmente, dopo decenni di scarsa attenzione da parte della politica, il governo Meloni ha messo al centro della sua agenda il settore primario, che ha un’importanza strategica nell’economia nazionale e che costituisce un volano fondamentale del made in Italy nel mondo», conclude Rotelli.

