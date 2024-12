S. MARINELLA – «Apprendiamo con stupore che il sindaco o chi per lui, a mezzo stampa, ha dichiarato che lo sciopero indetto dal sindacato Usb, sia stata “una iniziativa voluta dalle forze di Centro Destra che utilizzano le ragioni dei lavoratori per danneggiare questa amministrazione comunale. Respingiamo con forza questi tentativi di scaricare le proprie incapacità amministrative di una cattiva gestione della raccolta dei rifiuti urbani e della puzza della città. I cittadini durante questa estate hanno più volte manifestato tale disagio per la cattiva gestione di questi servizi. Se la città è sommersa dai rifiuti non è certo colpa del centrodestra. Siamo a disposizione di un confronto costruttivo con il consigliere delegato all’ambiente Alessio Magliani. Ci appelliamo alla sua onestà intellettuale per una immediata soluzione. Dopo sei anni di amministrazione Tidei, il riscontro è che ancora sono tutte irrisolte le problematiche dei lavoratori e della città». A dirlo sono i gruppi consiliari del centro destra in consiglio comunale.

