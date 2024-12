CIVITAVECCHIA – «Desidero esprimere apprezzamento per il lavoro che stanno svolgendo le diverse istituzioni al tavolo sul Phase out dal carbone, riunito questa mattina presso il MIMIT, al quale era presente anche la Sottosegretaria Bergamotto».

Lo dice la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

«È molto utile – prosegue – che il Ministero avvii direttamente una manifestazione di interesse volta alla ricerca di nuovi investitori che possano mettere in campo progetti e risorse. Progetti che si andranno ad aggiungere a quelli già pervenuti a seguito dell’attività di scouting da parte di Enel. Bene anche il coinvolgimento di Invitalia per l’elaborazione di un piano industriale territoriale, fondamentale per l’avvio dell’Accordo di programma. Credo che sia necessario continuare a cercare nuovi investitori e contestualmente avviare un’analisi nel merito dei progetti già pervenuti. Da quelli di sviluppo logistico a quelli industriali».

Tidei prosegue: «Sono certa che la Zona Logistica semplificata, il cui piano di sviluppo strategico è stato approvato la scorsa settimana dalla Giunta regionale, su proposta della Vicepresidente Roberta Angelilli, potrà costituire un volano di sviluppo e un fattore di attrazione per nuovi investimenti. È ora però necessario che tutte le aree individuate dal Comune come utili per tali finalità siano ricomprese nella perimetrazione della Zls. L’approccio pragmatico che le istituzioni, le associazioni datoriali e le forze sindacali stanno dimostrando in questa vertenza sarà fondamentale per mettere – conclude – a terra progetti in grado di generare nuova occupazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA