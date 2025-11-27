SANTA MARINELLA – «L'amministrazione comunale di Santa Marinella cade con la firma di un solo consigliere comunale di maggioranza che ha tradito la coalizione. Si tratta di un consigliere che non ha mai fatto una proposta, che non ha mai parlato in consiglio comunale, e che oggi vive in negativo il suo momento di gloria, passando dal silenzio e dall'anonimato alla figura oscura di traditore politico».

Inizia così la lunga disamina del sindaco Pietro Tidei, sfiduciato questa mattina da nove consiglieri comunali.

«Si tratta della stortura di una legge elettorale che consente a un consigliere con poche decine di voti e di consenso di mandare a casa un sindaco che ha vinto al primo turno con oltre 5000 preferenze – afferma Tidei – E questa stortura è completa se si pensa al terzo mandato, dove si discute se bloccare la volontà popolare di riconferma, mentre un voto singolo, quasi insignificante, ha il potere di annullare in un istante il mandato democratico. Ho ereditato un Comune in default con un buco di 30 milioni, di cui 17 milioni di crediti fantasma. Chi ha risanato finanziariamente la città in 3 anni, ha richiesto tanto lavoro e anche tanto sacrificio, che i cittadini di Santa Marinella continueranno a pagare con una rata di 270.000 euro l'anno per il debito ereditato».

Tidei parla di una Santa Marinella profondamente cambiata in questi anni. «Ci sono in corso opere pubbliche per 40 milioni di euro presi dal Pnrr, dalla Regione, dall'Europa e dallo Stato stesso – ricorda – questa città, abbandonata per oltre dieci anni a sé stessa con la giunta Bacheca, dove era tutto possibile, anche portare via le tribune del campo sportivo senza che nessuno se ne accorgesse, oggi appare profondamente diversa. Non solo perché è un Comune economicamente risanato e in grado di fare investimenti, ma perché tutte le infrastrutture hanno beneficiato di questo cambiamento, a cominciare da quelle di difesa del territorio, come i fossi, fino alle scuole, alle infrastrutture sportive, al nuovo palazzetto e alla piscina. Santa Marinella è oggi investita da una poderosa ripresa».

Allora, perché è accaduto tutto questo? Si domanda Tidei, rispondendo con convinzione: «Perché hanno prevalso interessi particolari. Perché – sottolinea – questo è il prezzo di chi affronta, in nome della legalità, questioni che racchiudono interessi economici enormi, che si vorrebbe affrontare con metodi non sempre visibili. La mia amministrazione ha scelto la strada della trasparenza e della ricostruzione etica prima che finanziaria, e chi si oppone a certi poteri economici sa di doversi aspettare una reazione».

«Il tradimento di oggi è la dimostrazione palese che quando si toccano certi equilibri, l'interesse del singolo e la manovra oscura prevalgono sul bene collettivo – conclude Tidei – Oggi Santa Marinella è un Comune che lascio con una nota di amarezza personale, ma con la consapevolezza di aver gettato le basi per un futuro solido. Le forze che vorranno di nuovo sbriciolarla nel baratro non mancheranno. Ma spero che la mia coalizione sappia trovare la forza di riaffermarsi e di difendere questo cambiamento, anche senza di me, per non consegnare la città a chi intende riportarla indietro».

E poi l’elenco definitivo delle opere concluse e in corso:

Edilizia Scolastica e Servizi Essenziali

Scuola Centro

Stato: In fase di ultimazione.

Scuola Pyrgus

Stato: Finita e inaugurata (come già rilevato).

Scuola Vignacce

Stato: Finita e funzionale.

Scuola Carducci (+ 6 Aule + Aula Magna)

Stato: In fase di completamento.

Scuola Prato del Mare

Stato: In fase di ultimazione lavori.

Centro Cottura Via della Libertà

Stato: Quasi terminata.

Infrastrutture Sportive e Patrimonio

Piscina (Città Metropolitana)

Stato: Ripresi i lavori (cantiere avviato a maggio 2025).

Prospettiva: Ultimazione prevista prima di Giugno 2026.

Ex Parco Polisportiva Santa Severa (Verifica stato lavori)

Stato: Convocati i nuovi concessionari per verifica.

Prospettiva: Apertura prevista per Giugno 2026.

Copertura Campo Sportivo – Tribuna

Stato: Richiesta di finanziamento presentata a Cassa Depositi e Prestiti.

Ciclabili e Rigenerazione Urbana

Nuova Strada di Circonvallazione (Express Way)

Stato: Progetto in fase avanzata.

Prospettiva: Approvazione progetto entro Dicembre.

S.S. Aurelia (Rischio crollo)

Stato: Predisposizione progetto in accordo con ANAS.

Strada collegamento Via Cartagine / Santa Severa

Stato: Mutuo in corso.

Pista ciclabile Santa Severa

Stato: Finanziamento ottenuto (€ 1.400.000 totali).

Pista ciclabile Porto/Castello

Stato: In corso esecuzione lavori.

Via Cartagine (Centro Stoccaggio Verde)

Stato: In fase di ripresentazione progetto.

Ex Cementificio Salini

Stato: Verifica e progettazione in corso.

Ambiente, Territorio e Patrimonio

Vasca di laminazione Ponton del Castrato

Archeologia e Turismo

Castrum Novum

Approdo turistico Il Moletto (ampliamento)

Area Camper (Campo Santa Severa)

Edilizia Residenziale Pubblica (167)

167 Convenzione primi 100 alloggi

Prospettiva: Convenzione prevista a Dicembre.

167 2° tranche (100 alloggi)

Prospettiva: Delibera prevista a inizio anno prossimo.

