CERVETERI - L'incubo antenne continua a terrorizzare i cittadini del litorale. Dopo quelle spuntate nel giro di poco tempo a Olmetto Monteroni, a Ladispoli, a Cerveteri si torna di nuovo a dichiarare battaglia ai tralicci delle compagnie telefoniche. Già nei mesi scorsi i cittadini erano scesi in strada per protestare contro l'ennesima struttura spuntata dal giorno alla notte in via dei Prati, tanto che sulla vicenda era intervenuta anche l'amministrazione comunale che aveva annunciato la delocalizzazione dell’impianto (anche se il traliccio è ancora lì in via Prati). Ma se almeno quel braccio di ferro è andato a buon fine, lo stesso non è stato per i residenti di Borgo San Martino, sulla via Doganale dove è apparsa «l'installazione dell'ennesima antenna, dove si contano già un elevato numero di impianti radio base, nati con molta probabilità grazie a concessioni che sembrerebbero non abbiano mai tenuto conto di un regolamento comunale comunque esistente», denuncia il consigliere Luigino Bucchi.

L'esponente FdI punta i riflettori in particolar modo sia sui regolamenti comunali che sulle moratorie annunciate dall'amministrazione «per l'installazione di nuovi impianti radio base» in attesa del nuovo regolamento comunale che la giunta starebbe stilando avvalendosi della collaborazione dei comitati esistenti sul territorio. Bucchi ricorda come già nel 2021, «a seguito di una mozione presentata dal consigliere Maurizio Falconi, l'amministrazione si impegnava a dare incarico a un tecnico per redigere un nuovo piano antenne comunale aggiornato alle ultime disposizioni di legge». Impegno, però, «non mantenuto» e "rispolverato" con un'interrogazione promossa e discussa in aula il 21 dicembre proprio dal consigliere Bucchi, e condivisa dai colleghi Orsomando, Ramazzotti, Moscherini e Vecchiotti. «Nuovo impegno, quindi, da parte dell'amministrazione comunale - prosegue Bucchi - per l'aggiornamento del regolamento in discussione». Nel frattempo, le antenne continuano a sorgere sul territorio. Da ultima quella del 16 novembre scorso. «Sindaca Gubetti - chiede il consigliere Bucchi - è la conseguenza della moratoria che ha annunciato in pubblica assemblea? Non pensa sia il caso di riferire ai cittadini?».

