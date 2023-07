VITORCHIANO – Il nuovo centro di raccolta di Vitorchiano protagonista – unico punto in discussione – della 24esima seduta del consiglio comunale, tenutasi il 6 luglio e moderata dal presidente Giuseppe Santini. L’inaugurazione della struttura, situata in via Nunziatella in prossimità del campo sportivo ma con accesso dal piazzale antistante il cimitero, è ormai vicina.

«Nel nuovo centro di raccolta comunale – ha detto il sindaco Ruggero Grassotti in apertura – i cittadini potranno conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti, Raee, legno, ferro, verde e altre tipologie. La sua realizzazione è un traguardo importante per questa amministrazione e il centro avrà un impatto positivo su tutto il territorio di Vitorchiano e sulla sua sostenibilità ambientale, un aspetto che è da sempre al centro del nostro programma».

Quindi ha preso la parola il consigliere delegato all’Ambiente Marco Salimbeni che è entrato nel merito della delibera all’ordine del giorno, relativa all’approvazione dello specifico regolamento per l’accesso e la gestione del centro di raccolta. «Un regolamento necessario – spiega Salimbeni – per definire orari di apertura al pubblico, linee guida di funzionamento, materiali e quantità conferibili. Tutti elementi utili per impostare l’attività di un centro su cui si è lavorato nell’unico interesse di Vitorchiano e che senza dubbio migliorerà l’intero servizio di smaltimento rifiuti, facendo compiere al paese e al territorio un ulteriore e deciso passo in avanti per la tutela dell’ambiente».

Oltre a ringraziare per la collaborazione gli uffici, i colleghi e l’impresa affidataria del servizio di raccolta, Salimbeni ha illustrato una parte dei numerosi servizi che prenderanno il via, o saranno potenziati, con l’entrata in funzione della struttura. Tra questi il centro del riuso, la rimozione delle isole di prossimità in Piazza e Via Cavour con l’attivazione di uno specifico servizio per le attività commerciali, l’avvio del compostaggio domestico finalizzato anche alla riduzione in bolletta. A partire dalla fine di luglio il centro sarà aperto tutti i giorni feriali e la mattina della prima domenica del mese. Al termine della seduta l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani ha ricordato le fasi principali dell’iter di un opera «a cui l’amministrazione ha sempre creduto e puntato – commenta l’assessore – certa della bontà del risultato e delle positive ricadute sul territorio». Con la determinazione del 5 febbraio 2018, la Regione Lazio ha infatti finanziato il progetto con 200.000 euro. La fase esecutiva ha fatto seguito al lungo iter amministrativo portato avanti negli anni e per il quale l’amministrazione comunale ringrazia tutti gli uffici coinvolti.

«I lavori – sottolinea Cruciani – sono stati affidati nel 2021 e entrati nel vivo nel 2022. Gli stessi sono stati in parte condizionati nelle tempistiche e nei costi anche dalla pandemia degli scorsi anni e da problemi di approvvigionamento di alcune tipologie di materiali. Oggi finalmente siamo qui per poterne comunicare la conclusione. Stiamo infatti parlando di un preciso e importante impegno, peraltro inserito nel programma elettorale presentato ai cittadini e oggi orgogliosamente mantenuto. Mi associo quindi al collega Salimbeni e rinnovo i ringraziamenti – conclude – a tutti gli uffici che hanno, dalla fase progettuale a quella esecutiva, seguito e portato avanti l’opera con grande spirito di servizio, in particolare ai responsabili dell’ufficio tributi e dell’ufficio tecnico comunale».

