TARQUINIA – Il coordinamento di Forza Italia Giovani della Provincia di Viterbo comunica la nomina del nuovo coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia del Comune di Tarquinia, Francesco Presciutti.

La nomina, a firma del coordinatore regionale Simone Leoni e del coordinatore provinciale Mattia Santi, è arrivata nella giornata di martedì 16 gennaio.

"Siamo certi che la passione, la dedizione e la visione di Francesco Presciutti contribuiranno in modo significativo alla crescita e al rafforzamento del nostro movimento giovanile nel Comune di Tarquinia” ha dichiarato il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Mattia Santi.

“La sua nomina riflette la fiducia nella giovane leadership e rappresenta un passo avanti nella promozione dei valori fondamentali di Forza Italia Giovani, tra cui la difesa delle libertà individuali, la promozione delle libertà economiche, l'identità cristiana e la sensibilità ambientale."

Anche Forza Italia Tarquinia si congratula con Francesco Presciutti per la sua nomina, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione al servizio della comunità: “La nomina di Francesco Presciutti è motivo di grande orgoglio per il nostro circolo” sottolineano Manuel Catini, Sara Cori e Maurizio Perinu. “Siamo certi che con la sua guida, Forza Italia Giovani a Tarquinia continuerà a essere un punto di riferimento per i giovani che condividono i nostri valori”.

“A questa nomina – fa sapere Mattia Santi, coordinamento provinciale Forza Italia Giovani

e coordinatore provinciale – ne seguiranno delle altre, nell’ottica di una riorganizzazione sui territorio del Movimento Giovanile di Forza Italia».

