TARQUINIA - Tanta gente ieri in piazza per accogliere la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein arrivata per sostenere la coalizione di centrosinistra a sostegno di Francesco Sposetti candidato sindaco. Il segretario locale del Pd Emanuele Scomparin ha sottolineato il grande lavoro che ha portato a una coalizione unita e convinta a favore di Francesco Sposetti sindaco. Francesco Sposetti ha parlato dei programmi per la cultura e per la promozione della ceramica a Tarquinia e delle iniziative per i giovani «affinché siano liberi di scegliere di vivere e costruire il loro futuro a Tarquinia». Incisivo il discorso di Elli Schlein sullcheha parlato della «necessità di sconfiggere il programma della destra che mira a svuotare la costituzione e a demolire lo stato sociale a danno delle persone che non sono ricche e non possono permettersi di pagare la sanità privata, gli asili nido privati, le scuole private». Condivisa la proposta di legge per il salario minimo «contro il lavoro povero e per la dignità dei lavoratori».