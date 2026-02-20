LADISPOLI - Taglio del nastro, in città, per la nuova sede di Forza Italia.

Appuntamento con l’inaugurazione in via suor Maria Teresa Spinelli 14/C per domani mattina alle 10.30.

«Con l’apertura della nuova sede – ha spiegato il segretario politico Fabio Capuani – Forza Italia rafforza la presenza sul territorio di Ladispoli, offrendo ai cittadini la possibilità di avere un prezioso punto di riferimento per proposte, suggerimenti e segnalazioni. Una finestra sempre aperta per costruire insieme alla popolazione un progetto per una Ladispoli a misura d’uomo, vivibile ed in grado di fronteggiare la costante crescita abitativa. La presenza di autorevoli esponenti nazionali del partito conferma la coesione con i vertici di Forza Italia in ottica della preparazione del programma per le elezioni comunali del prossimo anno per le quali auspichiamo un centrodestra coeso ed unito con tutte le sue componenti».

All’inaugurazione saranno infatti presenti l’euro parlamentare Salvatore De Meo, il senatore Maurizio Gasparri, l’onorevole Alessandro Battilocchio, il capogruppo alla Regione Lazio Giorgio Simeoni, il consigliere regionale Fabio Capolei e l’onorevole Francesco Giro.

Sono inoltre previsti anche gli interventi del segretario politico Fabio Capuani, del capogruppo consiliare Marco Penge e della coordinatrice di Azzurro Donna, Felicia Caggianelli. Alla manifestazione sono state invitate tutte le forze politiche ed amministrative di Ladispoli.

